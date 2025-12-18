В Рязани отключили свет из-за аварии

В Рязани отключили свет из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях в четверг, 18 декабря. Электричества нет по следующим улицам: Интернациональная; Станкозаводская; Бирюзова. Восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов. В соцсетях рязанцы сообщили, что им в диспетчерской сказали о «серьезной аварии».