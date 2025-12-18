В Рязани 19 декабря отключат холодную воду на нескольких улицах

В Рязани 19 декабря с 09:00 до 17:00 отключат холодное водоснабжение. Информация опубликована на сайте «Водоканала».

В Рязани 19 декабря с 09:00 до 17:00 отключат холодное водоснабжение. Информация опубликована на сайте «Водоканала».

Ограничение коснется домов № 48, 49, 50, 52, 54, 56 и 58/9 на улице Гоголя, а также дома № 22/46 на улице Черновицкой.

Без воды также останутся административное здание на Гоголя, 50 корпус 1, дом № 48а на этой же улице и офисное здание по адресу Черновицкая, 24.