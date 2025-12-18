В российских роддомах предложили вести аудиозапись

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение обязать роддома установить аудиофиксацию в родильных залах. Об этом пишет ТАСС.

Согласно инициативе, в родзалах предлагают вести непрерывную аудиозапись — по аналогии с «черным ящиком» в самолетах. Записи должны храниться не менее года на независимом сервисе, не подчиненном Минздраву или медицинским учреждениям.

По словам Горячевой, система позволит объективно разбирать конфликтные ситуации и защитит права как рожениц, так и медицинского персонала. Аудиозапись, отметила депутат, может служить доказательством в случаях жалоб на поведение врачей или качество оказанной помощи.