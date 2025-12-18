В России разрешили рубки в особо защитных лесах

Госдума на пленарном заседании 18 декабря приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий проводить рубки ухода на особо защитных участках лесов. Речь идет о выборочной вырубке деревьев, которые мешают росту и развитию здоровых насаждений.

Речь идет о выборочной вырубке деревьев, которые мешают росту и развитию здоровых насаждений. До сих пор Лесной кодекс позволял проводить такие рубки только для удаления погибших и поврежденных деревьев.

Авторы инициативы отмечают, что из 1,5 млрд гектаров земель лесного фонда лишь 14% находятся в долгосрочной аренде. На остальных территориях эти работы выполняют государственные учреждения, однако из-за нехватки финансирования они проводят лишь около 25% необходимых мероприятий.

Принятый закон также позволяет государственным учреждениям заготавливать древесину на землях лесного фонда по договорам купли-продажи в случаях, когда аукционы не состоялись.