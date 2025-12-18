В России предложили ввести демпфер на торговлю икрой и морской рыбой

Демпферный механизм может стать решением для стабилизации цен на российском рынке морепродуктов, считает доктор экономических наук и профессор Леонид Холод. Об этом пишет «Абзац».

Холод отметил, что значительная часть рыбы и икры, добываемых в России, уходит на экспорт, что делает внутренние цены зависимыми от внешней конъюнктуры.

По его словам, внедрение демпферного механизма поможет сбалансировать ценовые колебания на внутреннем рынке, однако его реализация должна предшествовать развитию береговой инфраструктуры и логистики. Эксперт подчеркнул важность обеспечения конкуренции на рынке и создания эффективной системы, которая бы учитывала интересы как внутренних потребителей, так и экспортеров.

«Для успешного функционирования демпферного механизма необходимо наладить работу портов и перерабатывающих мощностей, а также улучшить транспортную логистику, что напрямую влияет на стоимость и качество продукции», — добавил Холод.

Демпферный механизм (демпфер) — это устройство или регулирующая мера, которая гасит (демпфирует) или предотвращает колебания, возникающие в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе.