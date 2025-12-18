В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как правильно выбирать парфюмерию

В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области напомнили покупателям о правах при выборе духов, туалетной воды и одеколона. Продавец обязан предоставить возможность проверить запах и свойства товара, а при необходимости — показать работу аэрозольной упаковки. Если упаковка запечатана, покупатель имеет право убедиться в её содержимом до оплаты.

В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области напомнили покупателям о правах при выборе духов, туалетной воды и одеколона. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Продавец обязан предоставить возможность проверить запах и свойства товара, а при необходимости — показать работу аэрозольной упаковки. Если упаковка запечатана, покупатель имеет право убедиться в ее содержимом до оплаты.

На упаковке должна быть полная информация на русском языке: название и назначение продукции, данные производителя, страна происхождения, срок годности, состав и условия хранения. Также важен знак обращения ЕАС, который подтверждает соответствие продукции требованиям техрегламента.

Покупателям следует помнить, что духи и туалетная вода надлежащего качества не подлежат возврату или обмену, вернуть их можно только при обнаружении дефекта или если продавец предоставил недостоверную информацию.