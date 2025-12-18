В Минцифры рассказали о новом способе восстановления доступа к «Госуслугам»

В министерстве сообщили, что «Госуслуги» расширили способы восстановления доступа к аккаунту при его заморозке. Отмечается, что теперь это можно сделать с помощью цифрового ID в Max. Раньше разморозить аккаунт можно было только очно в МФЦ.

