В Кадомском округе выбрали главу

Отмечается, что в среду, 17 декабря, прошло заседание думы. На рассмотрение комиссии представили три кандидатуры. Первое рейтинговое место занял Владимир Лысяков. Его кандидатуру поддержали депутаты единогласно. Таким образом, он приступает к исполнению своих полномочий с 25 декабря сроком на пять лет.