В Госдуме приняли законопроекты против скрывающихся за границей преступников
Госдума приняла в первом чтении законопроекты, которые вводят временные ограничения для россиян, уклоняющихся от исполнения наказания за преступления и некоторые административные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Законопроекты предусматривают приостановку регистрации прав на недвижимость, блокировку денежных средств и имущества, ограничение на управление транспортом, отказ в госуслугах в электронном виде и запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
Ограничения коснутся также лиц, нарушивших законы о призывах к нарушению территориальной целостности, санкциях, дискредитации армии или о деятельности иностранных агентов.
Решение о применении мер будет принимать Генпрокуратура.