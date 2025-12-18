В Госдуме приняли законопроекты против скрывающихся за границей преступников

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, которые вводят временные ограничения для россиян, уклоняющихся от исполнения наказания за преступления и некоторые административные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, которые вводят временные ограничения для россиян, уклоняющихся от исполнения наказания за преступления и некоторые административные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроекты предусматривают приостановку регистрации прав на недвижимость, блокировку денежных средств и имущества, ограничение на управление транспортом, отказ в госуслугах в электронном виде и запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Ограничения коснутся также лиц, нарушивших законы о призывах к нарушению территориальной целостности, санкциях, дискредитации армии или о деятельности иностранных агентов.

Решение о применении мер будет принимать Генпрокуратура.