В Госдуме оценили идею лишать пенсии граждан, «кто не работал ни дня»

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что любой россиянин имеет право на соцпенсию, даже без официальной работы. Это право закреплено в Конституции РФ. Он выразил сомнения в предложении лишать некоторых категорий пенсионных выплат. Нилов отметил, что среди получателей есть люди с низкими или «серыми» зарплатами, а также те, кто потерял трудовые документы. Ранее общественный деятель Вадим Попов предложил лишать пенсии тех, кто не работал ни дня, внося поправки в Конституцию. Нилов подчеркнул важность сохранения социальных гарантий для всех граждан независимо от трудового стажа.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что любой гражданин России имеет право на социальную пенсию, даже если никогда не работал официально. Об этом сообщает «Москва 24».

Он подчеркнул, что это право закреплено в Конституции страны. Нилов отметил, что предложение лишить определенные категории граждан пенсионных выплат вызывает серьезные сомнения.

По его словам, среди получателей социальной пенсии есть люди, которые работали, но их зарплаты были низкими или выплачивались «в конвертах». Также существуют случаи, когда трудовые документы были утеряны.

Ранее общественный деятель Вадим Попов выступил с инициативой лишать пенсионных выплат тех граждан, кто ни дня не работал. Он предложил внести поправки в Конституцию РФ, которая гарантирует право на социальное обеспечение в старости, при болезни, инвалидности и потере кормильца.

Нилов, комментируя это предложение, указал на важность сохранения социальных гарантий для всех граждан, независимо от их трудового стажа.