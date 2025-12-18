Синоптики рассказали о приходе морозов в Рязанскую область

Зима вернется к середине следующей недели, в последние дни декабря ожидается усиление морозов и снегопады. Температура воздуха упадет до -13 градусов.

Синоптики рассказали о приходе морозов в Центральную Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, зима вернется к середине следующей недели, в последние дни декабря ожидается усиление морозов и снегопады.

Температура воздуха упадет до -13 градусов.