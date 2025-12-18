Рязанка пожаловалась на двух пристающих мужчин в Горроще
Отмечается, что инцидент произошел в районе улицы Полетаева около дома № 29. «Двое мужчин подходят к девушкам и предлагают знакомство. На отказ продолжают идти за тобой, не помогают никакие аргументы (не хочу, есть парень/муж), остаётся только бежать в людное место и искать помощи. Будьте внимательны», — написала девушка.
