Рязанцы пожаловались на грязный общественный транспорт

«Ужас, какие автобусы в Рязани грязные! На фото автобус маршрута № 62», — отметили в посте. В комментариях одна из местных жительниц отметила, что автобусы грязные не только снаружи. «Снаружи меня менее смущает, чем внутри. Зашла на днях с сыном в автобус. Он сел у окна, а оно было очень грязным. Вытер варежкой окно, а на нём были какие-то капли. Варежки сразу были сняты, окно мутное в неизвестной жидкости. И было это утро, соответственно, на маршрут уже вышли в таком состоянии», — написала рязанка.