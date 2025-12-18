Рязанцев пригласили на празднование Нового года в индустриальном стиле

Рязанцев пригласили на празднование Нового года в индустриальном стиле. Об этом сообщает АРБ.

21 декабря в рамках федерального проекта «Новогодняя столица — 2026» в Рязани состоится ПРОМфест. Мероприятие пройдет в разноформатной программе, объединяющей развлечения, образовательные активности и знакомство с продукцией местных предприятий.

На площадке «Улица Индустриальная» разместят 15 арт‑объектов от ведущих рязанских компаний, среди которых Рязанский завод металлокерамических приборов, Серебрянский цементный завод, «СтальСтройТехнологии», «Тяжпрессмаш», Ряжский АРЗ, «Точинвест» и другие. Каждый объект будет сопровождаться информационным табло с логотипом предприятия и QR‑кодом. Гости смогут пройти экскурсионный маршрут с гидами от Агентства развития бизнеса, выполнить задания по маршрутной карте и побороться за призы.

Главная сцена заработает в 16 часов, на ней выступят творческие коллективы предприятий. Гостей также ждут модный показ «ПРОМкутюр», DJ‑сет и конкурсы.

Ключевым событием программы станет зрелищное световое шоу. На Лыбедском бульваре будет работать павильон Мастерской Деда Мороза, где пройдут творческие мастер-классы.

Для гостей организуют новогоднюю зарядку, показ мультфильмов, чаепитие с рязанскими каравайцами, а также интерактивные и анимационные программы. «

Начало праздника: 12.00.

Организаторы — министерство экономического развития Рязанской области, Агентство развития бизнеса и Государственный фонд развития промышленности.

Возрастное ограничение 0+