Россиянам рассказали, когда ждать пика заболеваемости гриппом
Специалист заявил, что в России пик заболеваемости гриппом выпадет на январь-февраль 2026 года. Отмечается, что это связано с новогодними каникулами, отпусками и праздничными днями.
Россиянам рассказали, когда ждать пика заболеваемости гриппом. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.
Специалист заявил, что в России пик заболеваемости гриппом выпадет на январь-февраль 2026 года.
Отмечается, что это связано с новогодними каникулами, отпусками и праздничными днями.