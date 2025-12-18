Россиянам рассказали, когда ждать пика заболеваемости гриппом

Специалист заявил, что в России пик заболеваемости гриппом выпадет на январь-февраль 2026 года. Отмечается, что это связано с новогодними каникулами, отпусками и праздничными днями.