Россиян предупредили о новой мошеннической схеме обхода закона о дропперах
Злоумышленники начали обходить новый закон о дропперах, отказываясь от фиксированной оплаты и предлагая россиянам проводить транзакции самостоятельно через мессенджеры. Об этом говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, передает РИА Новости.

С 1 июля в России вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов, которая может достигать трех лет лишения свободы для тех, кто предоставляет свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов данной деятельности.

Аналитики DLBI отмечают, что криминалитет адаптировался к изменениям законодательства, отказавшись от схем с фиксированной оплатой и передачей карт. Вместо этого мошенники оставляют карты у дропов и дают им распоряжения по переводу средств через мессенджеры, позволяя оставлять себе «комиссию» в размере 1-2% от оборота.

В качестве основных исполнителей мошеннических схем злоумышленники нацеливаются на студентов, называемых «темщиками». Им внушают, что они участвуют в сделках с криптовалютами, при этом обещая минимальные последствия в виде штрафа или блокировки счета.

Основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян выразил опасение по поводу укоренения таких схем в молодежной среде, особенно учитывая, что банки начинают расширять клиентскую базу среди подростков, позволяя открывать полноценные карты с 14 лет.