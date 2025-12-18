Россиян предупредили, что за украшение рабочего места могут оштрафовать

По словам юристов, сотрудник может получить штраф до 15 тысяч рублей, если его новогодний декор нарушает правила пожарной безопасности. Россиянам посоветовали не использовать самодельные гирлянды и прочие украшения, которые работают от сети. Безопасным, по его словам, является бумажный или текстильный декор.

Россиян предупредили, что за украшение рабочего места могут оштрафовать. Об этом пишет «Лента. ру».

По словам юристов, сотрудник может получить штраф до 15 тысяч рублей, если его новогодний декор нарушает правила пожарной безопасности.

Россиянам посоветовали не использовать самодельные гирлянды и прочие украшения, которые работают от сети. Безопасным, по его словам, является бумажный или текстильный декор.