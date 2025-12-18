Российский суд оштрафовал Telegram на 6 млн рублей

Мессенджер Telegram был оштрафован в России за неисполнение предписаний Роскомнадзора. Как сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы, мировой судья признал компанию виновной в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях, касающейся неисполнения предписаний федерального органа, осуществляющего контроль в сфере СМИ и информационных технологий. В результате, Telegram назначен штраф в размере 6 миллионов рублей.