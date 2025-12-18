Реализацию инвестпроекта гостиничного комплекса в Солотче приостановили

17 декабря в Солотче прошло выездное совещание по вопросам развития территории под руководством губернатора Рязанской области Павла Малкова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. На нем обсудили судьбу «Грачиной рощи» — небольшой площадки возле начала «Тропы Паустовского», где ранее планировался туристический инвестпроект. Совместно с местными жителями было принято решение предложить инвестору приостановить реализацию проекта. Вместе с тем, губернатор и участники встречи подчеркнули намерение продолжать развитие территории «Грачиной рощи» с активным участием и учетом мнения жителей.

Ранее сообщили о появлении проекта гостиничного комплекса, который разместят в Солотче.