Прокуратура внесла представления главам рязанских поселений за нарушения

При проверке обнаружили несоблюдения должностными лицами муниципальных образований Рыбновского района установленных сроков оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов, в которых имеются муниципальные жилые помещения. Общая сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей. Главам муниципалитетов внесены представления.