Прокуратура внесла представление рязанской УК за нарушения

Установлено, что покрытия козырьков над подъездами многоквартирного дома № 6, расположенного в поселке Ветзоотехника Рыбновского района, находятся в неудовлетворительном состоянии. Выявлены дефекты, которые могут привести к протечке. Кроме того, кровля над квартирой № 51 многоквартирного дома № 13, находящегося в деревне Баграмово, частично деформирована и имеет растрескивание наружного слоя, что создает угрозу затопления жилого помещения и повреждения имущества собственников.