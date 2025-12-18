Председатель гордумы Татьяна Панфилова встретилась с рязанскими бизнесменами

Представители рязанского бизнес-сообщества рассказали главе города о своей работе и перспективах развития, поднимались также вопросы общегородского характера, в частности, благоустройство общественных территорий, озеленение города, реконструкция исторических зданий, ремонт автомобильных дорог.

В рамках личного приема глава муниципального образования, председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова встретилась с представителями Ассоциации предпринимателей региона.

Участники встречи обсудили возможности реализации проектов, направленных на улучшение жизни города. В частности, руководитель компании «Рязанское станкостроительное объединение» Александр Журавлев рассказал о создании и благоустройстве в поселке Канищево сквера «Дуб желаний». Татьяна Панфилова отметила, что действующая в регионе программа поддержки местных инициатив — это реальная возможность сделать жизнь вокруг себя комфортнее.

«Радует, что представители рязанского бизнеса приходят не только с вопросами и проблемами, но и сами готовы принимать активное участие в жизни города. Только совместными усилиями представители власти, предпринимательского сообщества, жители нашего города могут создать комфортные условия для жизни и отдыха. Я надеюсь, что такие встречи продолжатся, основания для этого есть», — сказала она.

Ассоциация предпринимателей Рязанской области объединяет более 300 успешных предпринимателей и владельцев бизнеса из разных сфер, которые регулярно обмениваются практическим опытом. Главная цель сообщества — формирование бизнес-сообщества для развития каждого предпринимателя и роста экономики Рязанского региона.