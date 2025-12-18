Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 80.38 0.95 18/12
ЦБ EUR 94.15 0.34 18/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 18/12 09:45
Нал. EUR 94.60 / 95.00 18/12 09:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 2025 17:25
516
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 782
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 225
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 201
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Председатель гордумы Татьяна Панфилова встретилась с рязанскими бизнесменами
Представители рязанского бизнес-сообщества рассказали главе города о своей работе и перспективах развития, поднимались также вопросы общегородского характера, в частности, благоустройство общественных территорий, озеленение города, реконструкция исторических зданий, ремонт автомобильных дорог.

В рамках личного приема глава муниципального образования, председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова встретилась с представителями Ассоциации предпринимателей региона.

Представители рязанского бизнес-сообщества рассказали главе города о своей работе и перспективах развития, поднимались также вопросы общегородского характера, в частности, благоустройство общественных территорий, озеленение города, реконструкция исторических зданий, ремонт автомобильных дорог.

Участники встречи обсудили возможности реализации проектов, направленных на улучшение жизни города. В частности, руководитель компании «Рязанское станкостроительное объединение» Александр Журавлев рассказал о создании и благоустройстве в поселке Канищево сквера «Дуб желаний». Татьяна Панфилова отметила, что действующая в регионе программа поддержки местных инициатив — это реальная возможность сделать жизнь вокруг себя комфортнее.

«Радует, что представители рязанского бизнеса приходят не только с вопросами и проблемами, но и сами готовы принимать активное участие в жизни города. Только совместными усилиями представители власти, предпринимательского сообщества, жители нашего города могут создать комфортные условия для жизни и отдыха. Я надеюсь, что такие встречи продолжатся, основания для этого есть», — сказала она.

Ассоциация предпринимателей Рязанской области объединяет более 300 успешных предпринимателей и владельцев бизнеса из разных сфер, которые регулярно обмениваются практическим опытом. Главная цель сообщества — формирование бизнес-сообщества для развития каждого предпринимателя и роста экономики Рязанского региона.