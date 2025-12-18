Площадь построенного жилья за 11 месяцев в Рязанской области превысила 600 тысяч м²

В Рязанской области за период с января по ноябрь 2025 года введено в эксплуатацию 7197 квартир общей площадью 626,9 тысяч м². Об этом сообщили на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области. Из общего объема жилья 47% приходится на городские территории, а 53% — на сельские. За этот период построено 34 многоквартирных дома. Кроме того, население возведено 3068 индивидуальных домов общей площадью 414,9 тысяч м², а на участках для садоводства построено 539 домов площадью 39,2 тысяч м². Доля индивидуального домостроения составила 66,2% от общего объема жилья, что на 4,1% выше показателя за аналогичный период 2024 года.

По муниципалитетам наибольший ввод жилья зафиксирован в:

городе Рязань — 216,8 тыс. м²,

Рязанском районе — 205,2 тыс. м²,

Рыбновском районе — 48,4 тыс. м²,

Спасском районе — 22 тыс. м².

Уточняется, что в 2025 году наблюдается рост доли индивидуального строительства и значительная активность как в городах, так и в сельской местности региона.