Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 80.03 -0.35 19/12
ЦБ EUR 94.25 0.1 19/12
Нал. USD 80.80 / 80.90 18/12 18:25
Нал. EUR 94.00 / 94.97 18/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
582
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 989
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 264
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 237
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Площадь построенного жилья за 11 месяцев в Рязанской области превысила 600 тысяч м²
В Рязанской области за период с января по ноябрь 2025 года введено в эксплуатацию 7197 квартир общей площадью 626,9 тысяч м². Об этом сообщили на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области. Из общего объема жилья 47% приходится на городские территории, а 53% — на сельские. За этот период построено 34 многоквартирных дома. Кроме того, население возведено 3068 индивидуальных домов общей площадью 414,9 тысяч м², а на участках для садоводства построено 539 домов площадью 39,2 тысяч м². Доля индивидуального домостроения составила 66,2% от общего объема жилья, что на 4,1% выше показателя за аналогичный период 2024 года.

В Рязанской области за период с января по ноябрь 2025 года введено в эксплуатацию 7197 квартир общей площадью 626,9 тысяч м². Об этом сообщили на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области.

Из общего объема жилья 47% приходится на городские территории, а 53% — на сельские.

За этот период построено 34 многоквартирных дома. Кроме того, население возведено 3068 индивидуальных домов общей площадью 414,9 тысяч м², а на участках для садоводства построено 539 домов площадью 39,2 тысяч м².

Доля индивидуального домостроения составила 66,2% от общего объема жилья, что на 4,1% выше показателя за аналогичный период 2024 года.

По муниципалитетам наибольший ввод жилья зафиксирован в:

  • городе Рязань — 216,8 тыс. м²,
  • Рязанском районе — 205,2 тыс. м²,
  • Рыбновском районе — 48,4 тыс. м²,
  • Спасском районе — 22 тыс. м².

Уточняется, что в 2025 году наблюдается рост доли индивидуального строительства и значительная активность как в городах, так и в сельской местности региона.