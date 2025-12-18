Песков заявил, что Россия готовит контакты с США по украинскому урегулированию
По словам пресс-секретаря президента, Россия занимается подготовкой контактов с США, чтобы получить информацию об итогах их работы с украинцами и европейцами по урегулированию. Ранее сообщалось, представители России и США могут провести переговоры по Украине в выходные.
Песков заявил, что Россия готовит контакты с США по украинскому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря президента, Россия занимается подготовкой контактов с США, чтобы получить информацию об итогах их работы с украинцами и европейцами по урегулированию.
Ранее сообщалось, представители России и США могут провести переговоры по Украине в выходные.