Песков заявил, что Россия готовит контакты с США по украинскому урегулированию

По словам пресс-секретаря президента, Россия занимается подготовкой контактов с США, чтобы получить информацию об итогах их работы с украинцами и европейцами по урегулированию. Ранее сообщалось, представители России и США могут провести переговоры по Украине в выходные.

Ранее сообщалось, представители России и США могут провести переговоры по Украине в выходные.