Песков прокомментировал обострение ситуации вокруг Венесуэлы

Россия выражает обеспокоенность нарастающей напряженностью вокруг Венесуэлы, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль считает ситуацию потенциально опасной. Комментарий последовал после заявлений президента США Дональда Трампа, который назвал венесуэльское правительство «иностранной террористической организацией» и объявил полную блокаду нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из нее.

Трамп также пригрозил Венесуэле «невиданным до этого времени шоком», требуя вернуть «украденные» у США нефть, землю и другие активы. Эти заявления прозвучали на фоне обещаний американского лидера начать удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы с наркотрафиком в Центральной и Южной Америке.

В ответ на действия Вашингтона постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил политику США с агрессией времен Второй мировой войны, заявив, что администрация Трампа дестабилизирует международные отношения.