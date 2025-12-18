Песков прокомментировал обострение ситуации вокруг Венесуэлы

Россия выражает обеспокоенность по поводу нарастающей напряженности в регионе вокруг Венесуэлы. Об этом пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает текущую ситуацию потенциально опасной. Его комментарии были сделаны в ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал венесуэльское правительство как «иностранную террористическую организацию» и объявил полную блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из нее.
Трамп также пригрозил Венесуэле «невиданным до этого времени шоком», требуя вернуть «украденные» у США нефть, землю и другие активы. Эти заявления прозвучали на фоне обещаний американского лидера начать удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы с наркотрафиком в Центральной и Южной Америке.
В ответ на действия Вашингтона постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил политику США с агрессией времен Второй мировой войны, заявив, что администрация Трампа дестабилизирует международные отношения.