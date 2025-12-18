Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 2025 17:25
548
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 958
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 238
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 216
Песков прокомментировал обострение ситуации вокруг Венесуэлы
Россия выражает обеспокоенность нарастающей напряженностью вокруг Венесуэлы, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль считает ситуацию потенциально опасной. Комментарий последовал после заявлений президента США Дональда Трампа, который назвал венесуэльское правительство «иностранной террористической организацией» и объявил полную блокаду нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из нее.

Россия выражает обеспокоенность по поводу нарастающей напряженности в регионе вокруг Венесуэлы. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает текущую ситуацию потенциально опасной. Его комментарии были сделаны в ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал венесуэльское правительство как «иностранную террористическую организацию» и объявил полную блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из нее.

Трамп также пригрозил Венесуэле «невиданным до этого времени шоком», требуя вернуть «украденные» у США нефть, землю и другие активы. Эти заявления прозвучали на фоне обещаний американского лидера начать удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы с наркотрафиком в Центральной и Южной Америке.

В ответ на действия Вашингтона постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил политику США с агрессией времен Второй мировой войны, заявив, что администрация Трампа дестабилизирует международные отношения.