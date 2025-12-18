Рязань
Павел Малков: в «Движении Первых» уже более 93 тысяч школьников региона
Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заключительное в этом году заседание регионального координационного Совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых». В нем принял участие председатель правления «Движения первых» Артур Орлов. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время Движением охвачено более 93 тысяч школьников региона.

«Благодарю за тесное сотрудничество председателя Правления Артура Орлова. Региональное отделение активно развивается. Открыто свыше 520 первичек: в школах, вузах, колледжах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта, в молодёжных центрах и даже на предприятиях. И это не предел. Наше отделение поддерживает все федеральные проекты, реализует собственные. Отдельно отмечу благотворительную ярмарку „БлагоТвори с Первыми“. Наши активисты сделали более 2 тысяч поделок, а вырученные с их продаж средства направили на помощь бойцам СВО», — сказал Малков.

Председатель «Движения Первых», Герой России Артур Орлов отметил активное участие рязанских активистов во всех флагманских проектах.

«На грантовый конкурс в 2025 году от региона было подано 37 заявок. По результатам второго сезона конкурса первичных отделений победителями стала 21 первичка. Уверен, что в следующем году регион усилит позиции. Хочу сказать большое спасибо за ответственное отношение к нашей совместной работе и поддержку инициатив участников Движения Первых», — сказал Орлов.

Он отметил, что Рязанская область вошла в число пилотных регионов, в том числе по проведению профильных смен с участием детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В следующем году охват будет шире.

Председатель регионального отделения «Движения Первых» Татьяна Косачева проинформировала об основных итогах года, участии активистов во всероссийских и межрегиональных проектах, в том числе в образовательно-туристской программе «Университетские смены». В ходе заседания были представлены успешные практики первичных отделений, опыт развития вожатского направления в вузах без педагогических направленностей на примере Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Определены приоритетные задачи на 2026 год.

Заседание проводилось в областном Дворце детского творчества, где также ведут деятельность активисты «Движения Первых». Павел Малков и Артур Орлов ознакомились с основными направлениями подготовки детей и условиями, созданными для их развития, осмотрели обновленную входную группу, фойе. Было отмечено, что в преддверии празднования 90-летия учреждения, которое состоится в 2026 году, проводится капитальный ремонт кровли и помещений.