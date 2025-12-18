Павел Малков: сегодня наш РГУ — это и про обучение, и про развитие науки

Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе праздничного мероприятия, посвященного 110-летию Рязанского государственного университета имени Есенина, которое прошло 17 декабря в областной филармонии. Глава региона поздравил с юбилеем коллектив университета. Он отметил, что РГУ является старейшим вузом Рязанской области, который прошел колоссальный путь развития и в настоящее время отличается сильной научной школой, современными образовательными программами.