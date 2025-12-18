Сегодня наш РГУ — это и про обучение, и про развитие науки. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе праздничного мероприятия, посвященного 110-летию Рязанского государственного университета имени Есенина, которое прошло 17 декабря в областной филармонии.
Глава региона поздравил с юбилеем коллектив университета. Он отметил, что РГУ является старейшим вузом Рязанской области, который прошел колоссальный путь развития и в настоящее время отличается сильной научной школой, современными образовательными программами.
«Сегодня РГУ — это и про обучение, и про развитие науки. Университет входит в Консорциум вузов ЦФО по технологическому предпринимательству, реализует гранты, взаимодействует с ведущими компаниями региона. Все это для того, чтобы готовить действительно нужных специалистов достойного уровня», — подчеркнул Губернатор.
Он особо отметил работу по развитию международного сотрудничества, в том числе с Китаем — стратегическим партнером России и Рязанской области, а также по модернизации инфраструктуры университета. Поблагодарил за активное участие РГУ в развитии студенческого сообщества региона.
Губернатор вручил региональные награды представителям профессорско-преподавательского состава, в том числе знаки «Надежда и опора», «Благодарность от земли Рязанской», почетные грамоты.
Звания «Почетный работник образования Рязанской области» удостоены доцент кафедры педагогики института психологии, педагогики и социальной работы Надежда Жокина, профессор кафедры литературы и журналистики факультета русской филологии и национальной культуры Юрий Лазарев и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического института Юрий Попов.