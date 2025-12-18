Рязань
Парламентарий Роман Иголкин поблагодарил за работу и наградил сотрудников ассоциации «Забота и милосердие». Об этом сообщает пресс-служба рязоблдумы.

В четверг, 18 декабря, в рязанском Дворце молодежи состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов работы в 2025 году ассоциации социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) «Забота и милосердие». С приветственными речами к собравшимся обратились председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Роман Иголкин, представители региональных органов власти, городского депутатского корпуса и администрации Рязани.

Торжественное мероприятие открыл директор организации Алексей Кованов. Он рассказал о направлениях деятельности СОНКО и подвел итоги работы в уходящем году. Ассоциация была создана летом 2023 года и объединила различные региональные организации, оказывающие квалифицированную социальную помощь на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию.

" В 2025 году нами проделала большая работа. Хочу акцентировать внимание на одной цифре: за прошедшие месяцы специалисты ассоциации оказали более 674 тысяч часов ухода. Я посчитал, это около 77 лет беспрерывного труда. Спасибо вам, дорогие сотрудники! В преддверии новогодних праздников желаю, чтобы ваши близкие были всегда рядом, чтобы все были здоровы и счастливы!" - сообщил Алексей Кованов.

Со словами благодарности и теплыми пожеланиями к присутствующим обратился парламентарий Роман Иголкин. От лица главы законодательного собрания он вручил подарки лучшим сотрудникам ассоциации.

«В любой день недели, в любую погоду вы помогаете людям совершенно бескорыстно, с чистой душой. 77 лет работы, которые прошли за один год, — впечатляющий результат, который сложился из труда всех специалистов, которые оставили частички своих сердец в каждом подопечном. Это дорогого стоит. Я желаю вам, чтобы в 2026 году рабочих часов становилось меньше, чтобы вы больше времени проводили с семьями, а люди, глядя на вас, становились добрее, заботливее и милосерднее», — подчеркнул Роман Иголкин.

В ходе праздничного мероприятия было отмечено, что одним из значимых направлений работы СОНКО является помощь участникам СВО. Направления этой деятельности постоянно расширяются. Так, в 2025 году проект ассоциации «Ателье адаптивной одежды» победил в региональном конкурсном отборе и получил финансовую поддержку из областного бюджета. Инициатива позволит обеспечить специализированными предметами гардероба ветеранов боевых действий. Кроме того, помощники по уходу вяжут теплые вещи, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и доставляют гуманитарные грузы на передовую. Слова признательности и поздравления сотрудникам организации от бойцов с линии фронта в видеоролике передали военнослужащие 137 полка: «Желаем вам поменьше грусти, побольше счастья и добра! Процветания вашей организации и, конечно же, мирного неба над головой. Мы в свою очередь обещаем, что победа будет за нами!»

В преддверии новогодних праздников лучшие помощники по уходу были отмечены наградами областных и городских органов власти. За плодотворное сотрудничество и деятельное участие в социально значимых проектах парламентарий Роман Иголкин был отмечен Благодарностью СОНКО «Забота и милосердие». Подарком для всех присутствующих стал праздничный концерт.