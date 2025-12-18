На улице Каширина в Рязани произошло ДТП

ДТП с участием автомобилей Nissan и Skoda произошло на улице Каширина в Рязани. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».

По предварительной информации, авария не носит серьезного характера. Участники ДТП получили механические повреждения транспортных средств, сведений о пострадавших не поступало.

Фото: «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей»