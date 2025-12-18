На Украине рассказали о плане Зеленского по сохранению власти

Для сохранения власти президент Украины Владимир Зеленский фактически вернул полномочия бывшему руководителю своего офиса Андрею Ермаку и не готов идти на уступки США в переговорах. Такой план раскрыло издание «Страна.ua» в Telegram. «С этой целью де-факто возвращено влияние Ермака на процессы. Поэтому Зеленский затягивает назначение нового главы офиса президента, чтоб оставить все как и было. (…) Второе — использовать тяжелые переговоры с американцами по мирному плану и отказ идти на уступки», — говорится в публикации. Отмечается также, что Зеленский планирует нанести ответный удар по антикоррупционным структурам и обезопасить своих ближайших соратников от преследования.

