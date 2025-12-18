Москвича осудили за попытку обмана пенсионера на 1,14 млн в Рыбновском районе

Рыбновский районный суд вынес приговор 19-летнему жителю Москвы, который пытался обмануть пенсионера и украсть у него почти 1,14 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда. Молодой человек и его сообщники звонили людям, представляясь адвокатами, и говорили, что с их банковских счетов идут переводы денег в недружественные страны. Они убеждали людей передать свои деньги «курьерам» для урегулирования ситуации и избежания уголовной ответственности. В результате мошеннической схемы пенсионер, поверив лжецам, согласился отдать все свои сбережения. Однако преступление было предотвращено, когда полицейские задержали «курьера», который пришел за деньгами. Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

