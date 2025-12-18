Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 80.03 -0.35 19/12
ЦБ EUR 94.25 0.1 19/12
Нал. USD 80.80 / 80.90 18/12 17:50
Нал. EUR 94.00 / 94.97 18/12 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
566
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 979
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 250
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 230
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Москвича осудили за попытку обмана пенсионера на 1,14 млн в Рыбновском районе
Рыбновский районный суд вынес приговор 19-летнему жителю Москвы, который пытался обмануть пенсионера и украсть у него почти 1,14 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда. Молодой человек и его сообщники звонили людям, представляясь адвокатами, и говорили, что с их банковских счетов идут переводы денег в недружественные страны. Они убеждали людей передать свои деньги «курьерам» для урегулирования ситуации и избежания уголовной ответственности. В результате мошеннической схемы пенсионер, поверив лжецам, согласился отдать все свои сбережения. Однако преступление было предотвращено, когда полицейские задержали «курьера», который пришел за деньгами. Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

Рыбновский районный суд вынес приговор 19-летнему жителю Москвы, который пытался обмануть пенсионера и украсть у него почти 1,14 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Молодой человек и его сообщники звонили людям, представляясь адвокатами, и говорили, что с их банковских счетов идут переводы денег в недружественные страны. Они убеждали людей передать свои деньги «курьерам» для урегулирования ситуации и избежания уголовной ответственности.

В результате мошеннической схемы пенсионер из Рыбновского района, поверив лжецам, согласился отдать все свои сбережения. Однако преступление было предотвращено, когда полицейские задержали «курьера», который пришел за деньгами.

Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в силу.