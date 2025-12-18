Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
574
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 985
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 258
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 236
Милонов раскритиковал игру в «Тайного Санту»
Зампред комитета Госдумы Виталий Милонов выступил против популярной игры «Тайный Санта». По его мнению, традиция, пришедшая в Россию с большими городами, не соответствует культуре страны.

«Надо это понимать, что, играя и используя термин „Тайный Санта“, ты становишься нетайной макакой, обезьяной, тупо копирующей западные нарративы, просто потому что это модно. Как можно разменивать великую русскую культуру, нашего Деда Мороза, описанного гениальными русскими писателями, на какого-то Санту из голливудских фильмов», — заявил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Милонов отметил, что ни он, ни его дети не участвуют в «Тайном Санте», но продолжают писать письма Деду Морозу.

Фото: сайт «Единой России»