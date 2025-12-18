Милонов раскритиковал игру в «Тайного Санту»

Зампред комитета Госдумы Виталий Милонов выступил против популярной игры «Тайный Санта». По его мнению, традиция, пришедшая в Россию с большими городами, не соответствует культуре страны.

Зампред комитета Госдумы Виталий Милонов выступил против популярной игры «Тайный Санта». По его мнению, традиция, пришедшая в Россию с большими городами, не соответствует культуре страны.

«Надо это понимать, что, играя и используя термин „Тайный Санта“, ты становишься нетайной макакой, обезьяной, тупо копирующей западные нарративы, просто потому что это модно. Как можно разменивать великую русскую культуру, нашего Деда Мороза, описанного гениальными русскими писателями, на какого-то Санту из голливудских фильмов», — заявил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Милонов отметил, что ни он, ни его дети не участвуют в «Тайном Санте», но продолжают писать письма Деду Морозу.

Фото: сайт «Единой России»