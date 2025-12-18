Госдума рассказала, как прямая линия с Путиным повлияет на решение ЦБ по ставке

Одновременное проведение заседания ЦБ и прямой линии с президентом Путиным не повлияет на решение по ключевой ставке, заявил зампред комитета Госдумы по экономике Михаил Делягин. По его мнению, ставка снизится до 16% из-за ожидаемого роста цен на фоне повышения налогов и спада деловой активности. Делягин отметил, что прямая линия не влияет на независимый ЦБ, который в экономике действует автономно. Рост налогов, в том числе повышение тарифов ЖКХ с 1 января на 1,7%, ускоряет инфляцию, что обычно служит поводом для повышения ставки, а не снижения. Тем не менее, депутат ожидает символическое снижение ставки 19 декабря до 16%, чтобы показать внимание ЦБ к состоянию экономики.

Одновременное проведение заседания ЦБ и прямой линии с президентов Владимиром Путиным не отразится на решении по ключевой ставке, сообщил зампред комитета Госдумы по экономике Михаил Делягин, передает «Газета.Ru».

По его мнению, ставка будет снижена до 16% из-за ожидаемого роста цен, связанного с увеличением налогов и спадом деловой активности.

Делягин подчеркнул, что прямая линия не влияет на ЦБ, который является независимым и главным органом госвласти в экономической сфере. Он отметил, что рост налогов ускоряет инфляцию — например, с 1 января планируется повышение тарифов ЖКХ на 1,7%. В логике Банка России это скорее повод для повышения ставки, чтобы сдержать инфляцию, а не для снижения.

Тем не менее, депутат ожидает символического снижения ставки. По его словам, из-за ожидаемого с начала следующего года роста цен ЦБ, вероятно, по итогам заседания 19 декабря снизит ставку до 16%, чтобы показать свою озабоченность состоянием экономики.

На данный момент ключевая ставка составляет 16,5%. Последнее заседание Центробанка прошло 27 октября, а 19 декабря одновременно пройдут очередное заседание ЦБ и прямая линия с президентом.