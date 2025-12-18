Госдума приняла закон о праве самозанятых таксистов работать на иномарках

Госдума одобрила в третьем чтении закон о поэтапной локализации такси. Для самозанятых перевозчиков, чьи автомобили в собственности не менее полугода, срок вступления в силу требований по локализации переносится на 1 января 2033 года. Это касается тех, кто внесет информацию о своем транспортном средстве в региональный реестр легковых такси в рамках квоты в 25% для каждого региона. Для некоторых регионов, таких как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, переходный период продлен до 1 марта 2030 года. Вячеслав Володин отметил, что закон обеспечит плавный переход к новым требованиям.

Госдума России на заседании в четверг одобрила в третьем, окончательном чтении закон, который обеспечит поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации транспортных средств в сфере такси. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно нововведению, для самозанятых перевозчиков, чьи автомобили находятся в их собственности не менее полугода, срок вступления в силу требований к уровню локализации переносится на 1 января 2033 года. Это касается тех, кто внесет информацию о своем транспортном средстве в региональный реестр легковых такси в рамках квоты в 25% для каждого региона.

Кроме того, для некоторых регионов, таких как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, переходный период будет продлен до 1 марта 2030 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон позволит обеспечить плавный переход к новым требованиям.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин подчеркнул, что данный закон поможет сохранить стабильные цены на такси и защитить самозанятых таксистов, которые не могут сразу заменить свои автомобили на новые. Он также добавил, что это решение даст автопроизводителям время адаптироваться и увеличить выпуск автомобилей локализованного производства.

Закон также предоставляет самозанятым таксистам возможность работать в любом регионе России, а не только по месту регистрации.