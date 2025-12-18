Рязань
Госдума одобрила закон о самозапрете на азартные игры
Госдума приняла закон, который позволит россиянам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Теперь те, кто оформит такой запрет, не смогут делать ставки в букмекерских конторах, казино и других игровых заведениях. Также им не будут отправлять рекламу азартных игр и переводить деньги, а также выдавать обменные жетоны: например, фишки и знаки.

Чтобы оформить самозапрет, нужно подать заявление через портал «Госуслуг» или в многофункциональном центре (МФЦ). Отменить самозапрет можно будет не раньше чем через год.

Новый закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года.