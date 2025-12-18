Движение по наплавному мосту через Оку у Фатьяновки вновь приостановят

В пятницу, 19 декабря, с 10:00 до 12:00 приостановят движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в районе села Фатьяновка Спасского района.

В пятницу, 19 декабря, с 10:00 до 12:00 приостановят движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в районе села Фатьяновка Спасского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «Наплавные мосты Спасского района».

Ограничения вводят по техническим причинам. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

Фото: минтранс Рязанской области