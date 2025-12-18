Рязань
Для педагогов кружков и секций хотят ввести премии до 200 тысяч рублей
Минпросвещения планирует учредить ежегодные премии в размере 200 тысяч рублей для лучших педагогов дополнительного образования. Соответствующий проект указа президента размещен для общественного обсуждения 18 декабря, передает «Парламентская газета».

Вознаграждения получат 600 специалистов — по 100 в каждой из шести областей: физкультурно-спортивной, естественно-научной, технической, художественной, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой.

Конкурс будет проходить в два этапа: региональный (с 16 апреля по 5 августа) и федеральный (до 15 сентября). Участвовать смогут учителя школьных кружков и секций, а также педагоги организаций дополнительного образования со стажем не менее трех лет.

Публичное обсуждение продлится до 2 января. Указ президента вступит в силу со дня подписания.