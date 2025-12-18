32-летнюю рязанку отправили в колонию за кражу

Установлено, что обвиняемая совершила хищение имущества в одном из торговых центров города. Её внимание привлёк мобильный телефон марки Xiaomi, который сотрудник оставил на зарядном устройстве в зоне для посетителей. Кроме того, воспользовавшись банковским приложением на украденном смартфоне, она перевела на свой счет 20 тысяч рублей. Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

