Итоги года New
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
Вчера 17:25
450
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 983
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 178
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 144
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В жилом комплексе «Окская стрелка» стартовали продажи квартир во второй очереди

В жилом комплексе «Окская стрелка» стартовали продажи квартир во второй очереди. Это хорошая возможность для тех, кто мечтает о комфортной жизни на берегу Оки. В данный момент предлагаются самые выгодные цены и эксклюзивные лоты для покупателей.

Жилой комплекс «Окская стрелка» предлагает уникальные условия для жизни: прогулки по живописной набережной, отдых на пляже, активные занятия на воде и рыбалка. При этом жители смогут наслаждаться всеми удобствами современной жизни.

На территории комплекса предусмотрены:

• безопасный двор с охраной и тревожными кнопками;

• зелёные лаунж-зоны для отдыха;

• детские и спортивные площадки;

• удобные места для парковки;

• новые детские сады и школы;

• центр бытового обслуживания «Аммонит»;

• магазины, пункты выдачи заказов и фитнес-центры;

• первый в России крытый школьный терминал;

• трасса для СИМ и симадром;

• беспилотное такси и роботы-доставщики.

Не упустите возможность воспользоваться семейной ипотекой под 6% с ребёнком до 7 лет. Спешите выбрать лучшую планировку своей новой квартиры.

Подробности можно узнать на сайте: www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess&utm_source=start_prodazh2_etap , — или по телефону: +7 (4912) 77-77-77.

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Оценивайте свои финансовые возможности и риски, изучите все условия предоставления кредита (займа). Застройщик — ООО СЗ «ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», проектная декларация № 62-000396 от 11.12.2025, подробности на сайте наш. дом. рф.