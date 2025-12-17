В жилом комплексе «Окская стрелка» стартовали продажи квартир во второй очереди. Это хорошая возможность для тех, кто мечтает о комфортной жизни на берегу Оки. В данный момент предлагаются самые выгодные цены и эксклюзивные лоты для покупателей.
Жилой комплекс «Окская стрелка» предлагает уникальные условия для жизни: прогулки по живописной набережной, отдых на пляже, активные занятия на воде и рыбалка. При этом жители смогут наслаждаться всеми удобствами современной жизни.
На территории комплекса предусмотрены:
• безопасный двор с охраной и тревожными кнопками;
• зелёные лаунж-зоны для отдыха;
• детские и спортивные площадки;
• удобные места для парковки;
• новые детские сады и школы;
• центр бытового обслуживания «Аммонит»;
• магазины, пункты выдачи заказов и фитнес-центры;
• первый в России крытый школьный терминал;
• трасса для СИМ и симадром;
• беспилотное такси и роботы-доставщики.
Не упустите возможность воспользоваться семейной ипотекой под 6% с ребёнком до 7 лет. Спешите выбрать лучшую планировку своей новой квартиры.
Подробности можно узнать на сайте:
Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия № 1481