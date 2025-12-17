В жилом комплексе «Окская стрелка» стартовали продажи квартир во второй очереди

В жилом комплексе «Окская стрелка» стартовали продажи квартир во второй очереди. Это хорошая возможность для тех, кто мечтает о комфортной жизни на берегу Оки. В данный момент предлагаются самые выгодные цены и эксклюзивные лоты для покупателей.

Жилой комплекс «Окская стрелка» предлагает уникальные условия для жизни: прогулки по живописной набережной, отдых на пляже, активные занятия на воде и рыбалка. При этом жители смогут наслаждаться всеми удобствами современной жизни.

На территории комплекса предусмотрены:

• безопасный двор с охраной и тревожными кнопками;

• зелёные лаунж-зоны для отдыха;

• детские и спортивные площадки;

• удобные места для парковки;

• новые детские сады и школы;

• центр бытового обслуживания «Аммонит»;

• магазины, пункты выдачи заказов и фитнес-центры;

• первый в России крытый школьный терминал;

• трасса для СИМ и симадром;

• беспилотное такси и роботы-доставщики.

Не упустите возможность воспользоваться семейной ипотекой под 6% с ребёнком до 7 лет. Спешите выбрать лучшую планировку своей новой квартиры.

Подробности можно узнать на сайте: www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess&utm_source=start_prodazh 2 _etap , — или по телефону: +7 (4912) 77-77-77 .