В Спасске-Рязанском задержали мужчину, угрожавшего ножом 16-летней девушке

В Спасске-Рязанском сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что 20-летний мужчина угрожает ножом 16-летней девушке в местном общежитии. По информации, поступившей в отдел, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и пришел к знакомой, заявив о своих чувствах и требуя взаимности. Когда девушка отказала мужчине, он схватил кухонный нож и пригрозил ей расправой, если она не изменит своего решения. Испугавшись, девушка закричала и попыталась убежать. На шум отреагировали соседи, которые вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, изъяли нож у мужчины и доставили его в отдел. В отношении юноши возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

По информации, поступившей в отдел, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и пришел к знакомой, заявив о своих чувствах и требуя взаимности.

Когда девушка отказала мужчине, он схватил кухонный нож и пригрозил ей расправой, если она не изменит своего решения. Испугавшись, девушка закричала и попыталась убежать. На шум отреагировали соседи, которые вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов быстро прибыли на место происшествия, изъяли нож у мужчины и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.