В Ряжске открыли новую улицу
17 декабря в Ряжске торжественно открыли улицу, названную именем почетного гражданина города Юрия Калмыкова. С инициативой выступали ветераны Ряжского авторемонтного завода и действующие сотрудники. Жители улицы поддержали идею.
В Ряжске открыли новую улицу. Об этом сообщает ИД «Пресса».
17 декабря в Ряжске торжественно открыли улицу, названную именем почетного гражданина города Юрия Калмыкова.
С инициативой выступали ветераны Ряжского авторемонтного завода и действующие сотрудники. Жители улицы поддержали идею.