В Рязанском театре кукол состоялась премьера интерактивного спектакля о Мампусе

В Рязанском театре кукол прошла премьера спектакля «Новогоднее путешествие Маши, Вити и Мампуса». Об этом сообщили в пресс-службе театра. Основным героем является пес Мампус, который в прошлом был помощником академика Ивана Петровича Павлова. В спектакле он выступает в роли экскурсовода и амбассадора региона, рассказывая о родном городе. Вместе с детьми Мампус встречается с персонажами русских народных сказок, спасает Снегурочку от Кощея и перевоспитывает злодея с помощью Деда Мороза и зрителей. Куклы выполнены в классическом тростевом стиле, а ширмы являются современными мультимедийными. Впервые в театре используется цифровой аватар одного из героев.

Режиссер-постановщик спектакля — Василий Уточкин, художник-постановщик — Анна Репина. Художники по свету: Георгий Горазеев, Дмитрий Гусев, Андрей Ручкин. Музыку написал Алексей Астахов, мультимедиа создали Максим Акулин и Дмитрий Гусев.

Актеры, исполняющие главные роли:

Маша — Маргарита Диннер, Дарья Ефремова, Алина Сушкова-Калашникова

Витя — Евгений Солушев, Жульен Берия, Семен Гизатуллин-Туленцев

Мампус — Андрей Стручков, Антон Федорченко, Алексей Сушков

Баба-Яга — Светлана Кострикина, Ирина Фролкина, Ольга Егорова, Зоя Бгашева

Леший — Илья Горшков, Сергей Сизоненко, Василий Уточкин

Кот Матвей — Артем Дереченко, Василий Прободяк, Сергей Захарчев

Кощей — Илья Горшков, Сергей Сизоненко, Василий Уточкин

Снегурочка — Светлана Гусева, Анна Герасимова, Екатерина Кудряшова

Дед Мороз — Василий Прободяк, Артем Дереченко, Сергей Захарчев

Куклы, костюмы и декорации были изготовлены в мастерских театра. Художники-бутафоры: Татьяна Ширяева, Наталья Абрамова, Мария Синегубкина, Настя Аверочкина. Художники-конструкторы: Андрей Рыбаков, Николай Дмитриев. Звукооператоры: Алексей Астахов, Всеволод Кириллов, Елена Аверьянова. Художник-гримёр — Наталья Зудина. Художники-модельеры театрального костюма: Наталья Мелёхина, Надежда Байдова.

Заведующая костюмерным цехом — Оксана Гравшина, костюмер — Ирина Кузнецова, реквизитор — Мария Бахмутова. Заведующий художественно-постановочной частью — Евгений Базаров. Монтировочная часть: Антон Федорченко, Николай Даньшин, Иван Бель, Алексей Сушков. Помощники режиссера: Ирина Кошевая, Сергей Сизоненко и Василий Уточкин.

Возрастное ограничение: 0+