В Рязанском театре кукол состоялась премьера интерактивного спектакля о Мампусе

В Рязанском театре кукол прошла премьера спектакля «Новогоднее путешествие Маши, Вити и Мампуса». Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Основным героем является пес Мампус, который в прошлом был помощником академика Ивана Петровича Павлова. В спектакле он выступает в роли экскурсовода и амбассадора региона, рассказывая о родном городе.
Вместе с детьми Мампус встречается с персонажами русских народных сказок, спасает Снегурочку от Кощея и перевоспитывает злодея с помощью Деда Мороза и зрителей.
Куклы выполнены в классическом тростевом стиле, а ширмы являются современными мультимедийными. Впервые в театре используется цифровой аватар одного из героев.
Режиссер-постановщик спектакля — Василий Уточкин, художник-постановщик — Анна Репина. Художники по свету: Георгий Горазеев, Дмитрий Гусев, Андрей Ручкин. Музыку написал Алексей Астахов, мультимедиа создали Максим Акулин и Дмитрий Гусев.
Актеры, исполняющие главные роли:
- Маша — Маргарита Диннер, Дарья Ефремова, Алина Сушкова-Калашникова
- Витя — Евгений Солушев, Жульен Берия, Семен Гизатуллин-Туленцев
- Мампус — Андрей Стручков, Антон Федорченко, Алексей Сушков
- Баба-Яга — Светлана Кострикина, Ирина Фролкина, Ольга Егорова, Зоя Бгашева
- Леший — Илья Горшков, Сергей Сизоненко, Василий Уточкин
- Кот Матвей — Артем Дереченко, Василий Прободяк, Сергей Захарчев
- Кощей — Илья Горшков, Сергей Сизоненко, Василий Уточкин
- Снегурочка — Светлана Гусева, Анна Герасимова, Екатерина Кудряшова
- Дед Мороз — Василий Прободяк, Артем Дереченко, Сергей Захарчев
Куклы, костюмы и декорации были изготовлены в мастерских театра. Художники-бутафоры: Татьяна Ширяева, Наталья Абрамова, Мария Синегубкина, Настя Аверочкина. Художники-конструкторы: Андрей Рыбаков, Николай Дмитриев. Звукооператоры: Алексей Астахов, Всеволод Кириллов, Елена Аверьянова. Художник-гримёр — Наталья Зудина. Художники-модельеры театрального костюма: Наталья Мелёхина, Надежда Байдова.
Заведующая костюмерным цехом — Оксана Гравшина, костюмер — Ирина Кузнецова, реквизитор — Мария Бахмутова. Заведующий художественно-постановочной частью — Евгений Базаров. Монтировочная часть: Антон Федорченко, Николай Даньшин, Иван Бель, Алексей Сушков. Помощники режиссера: Ирина Кошевая, Сергей Сизоненко и Василий Уточкин.
Возрастное ограничение: 0+