Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
Чтв, 18
Птн, 19
ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.70 / 80.50 17/12 16:15
Нал. EUR 94.04 / 94.37 17/12 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
Вчера 17:25
439
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 931
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 172
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 140
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанском театре кукол состоялась премьера интерактивного спектакля о Мампусе
В Рязанском театре кукол прошла премьера спектакля «Новогоднее путешествие Маши, Вити и Мампуса». Об этом сообщили в пресс-службе театра. Основным героем является пес Мампус, который в прошлом был помощником академика Ивана Петровича Павлова. В спектакле он выступает в роли экскурсовода и амбассадора региона, рассказывая о родном городе. Вместе с детьми Мампус встречается с персонажами русских народных сказок, спасает Снегурочку от Кощея и перевоспитывает злодея с помощью Деда Мороза и зрителей. Куклы выполнены в классическом тростевом стиле, а ширмы являются современными мультимедийными. Впервые в театре используется цифровой аватар одного из героев.

В Рязанском театре кукол прошла премьера спектакля «Новогоднее путешествие Маши, Вити и Мампуса». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Основным героем является пес Мампус, который в прошлом был помощником академика Ивана Петровича Павлова. В спектакле он выступает в роли экскурсовода и амбассадора региона, рассказывая о родном городе.

Вместе с детьми Мампус встречается с персонажами русских народных сказок, спасает Снегурочку от Кощея и перевоспитывает злодея с помощью Деда Мороза и зрителей.

Куклы выполнены в классическом тростевом стиле, а ширмы являются современными мультимедийными. Впервые в театре используется цифровой аватар одного из героев.

Режиссер-постановщик спектакля — Василий Уточкин, художник-постановщик — Анна Репина. Художники по свету: Георгий Горазеев, Дмитрий Гусев, Андрей Ручкин. Музыку написал Алексей Астахов, мультимедиа создали Максим Акулин и Дмитрий Гусев.

Актеры, исполняющие главные роли:

  • Маша — Маргарита Диннер, Дарья Ефремова, Алина Сушкова-Калашникова
  • Витя — Евгений Солушев, Жульен Берия, Семен Гизатуллин-Туленцев
  • Мампус — Андрей Стручков, Антон Федорченко, Алексей Сушков
  • Баба-Яга — Светлана Кострикина, Ирина Фролкина, Ольга Егорова, Зоя Бгашева
  • Леший — Илья Горшков, Сергей Сизоненко, Василий Уточкин
  • Кот Матвей — Артем Дереченко, Василий Прободяк, Сергей Захарчев
  • Кощей — Илья Горшков, Сергей Сизоненко, Василий Уточкин
  • Снегурочка — Светлана Гусева, Анна Герасимова, Екатерина Кудряшова
  • Дед Мороз — Василий Прободяк, Артем Дереченко, Сергей Захарчев

Куклы, костюмы и декорации были изготовлены в мастерских театра. Художники-бутафоры: Татьяна Ширяева, Наталья Абрамова, Мария Синегубкина, Настя Аверочкина. Художники-конструкторы: Андрей Рыбаков, Николай Дмитриев. Звукооператоры: Алексей Астахов, Всеволод Кириллов, Елена Аверьянова. Художник-гримёр — Наталья Зудина. Художники-модельеры театрального костюма: Наталья Мелёхина, Надежда Байдова.

Заведующая костюмерным цехом — Оксана Гравшина, костюмер — Ирина Кузнецова, реквизитор — Мария Бахмутова. Заведующий художественно-постановочной частью — Евгений Базаров. Монтировочная часть: Антон Федорченко, Николай Даньшин, Иван Бель, Алексей Сушков. Помощники режиссера: Ирина Кошевая, Сергей Сизоненко и Василий Уточкин.

Возрастное ограничение: 0+