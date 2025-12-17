В Рязанской области за сутки поймали более 30 машин с тонировкой

Отмечается, что всего инспекторы обнаружили 284 нарушения ПДД. Из них четыре человека сели за руль в состоянии опьянения. 16 нарушений допустили водители грузового транспорта.

