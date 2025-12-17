Рязань
В Рязанской области вырос спрос на страхование автокаско и жизни
В Рязанской области по итогам 9 месяцев 2025 года увеличился спрос на страхование автокаско и жизни. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Одной из причин роста является повышенный интерес граждан к страхованию подержанных автомобилей.

В Рязанской области по итогам 9 месяцев 2025 года увеличился спрос на страхование автокаско и жизни. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Одной из причин роста является повышенный интерес граждан к страхованию подержанных автомобилей. Выплаты по таким полисам увеличились более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Удорожание автозапчастей и повышение стоимости ремонта также сыграли свою роль.

Сегмент добровольного страхования жизни продолжает развиваться, став драйвером роста страхового рынка. Программы ИСЖ и НСЖ обеспечили значительный рост в этом направлении.

Всего в Рязанской области за 9 месяцев заключили 826 тыс. договоров на 10,5 млрд рублей. Взносы увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а страховые компании выплатили 7,9 млрд рублей по 4,7 тыс. страховых случаев.