В Рязанской области скончалась Александра Сотина

Сотина скончалась на 90-м году жизни. Женщина работала учителем русского и литературы в Пронской средней школе. «Благодаря своему опыту, знаниям, любви к профессии, Александра Гавриловна пользовалась заслуженными авторитетом и уважением среди коллег, родителей и учеников. Выпускники помнят ее как деятельного, неравнодушного классного руководителя. Она научила педагогическому мастерству не одно поколение молодых учителей района», — подчеркнули в некрологе.