В Рязанской области расширили сеть женских консультаций

В 2027 году в Клепиковском районе откроется модульная женская консультация в рамках программы «Охрана материнства и детства» Рязанской области. В 2025 году в Пронском, Рыбновском, Михайловском и Шиловском районах откроются четыре новые женские консультации на базе действующих медицинских организаций. Согласно анализу, в регионе наблюдается дефицит гинекологических коек — 37 единиц, который планируется устранить к 2030 году. Также запланированы мероприятия по развитию педиатрической службы: оснащение Областной детской клинической больницы современным оборудованием в 2028 году, строительство детского инфекционного корпуса к 2030 году и закупка трех автомобилей с мобильным медицинским оборудованием для выездных осмотров.

В 2027 году в Клепиковском районе откроется модульная женская консультация, написано в региональной программе Рязанской области «Охрана материнства и детства».

В 2025 году в Пронском, Рыбновском, Михайловском и Шиловском районах Рязанской области создали четыре новые женские консультации на базе действующих медицинских организации, министр здравоохранения на заседании правительства сообщил об их открытии.

Согласно анализу территориального планирования, в области обнаружили дефицит гинекологических коек — 37 единиц относительно расчетной потребности. Устранение дефицита предусмотрено к 2030 году.

В рамках развития педиатрической службы запланированы следующие мероприятия:

оснащение ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н. В. Дмитриевой» современным медицинским оборудованием — в 2028 году;

строительство детского инфекционного корпуса на базе ОДКБ к 2030 году с объединением всех инфекционных коек города Рязани;

закупка трех автомобилей с мобильным медицинским оборудованием для выездных осмотров и профилактической работы: одна машина в 2026 году, и еще две в 2028 году.

Основной проблемой в регионе остается недостаточная доступность амбулаторной акушерско-гинекологической помощи для женщин, проживающих в сельской местности.

В том же документе указано, что в Рязанской области снизилось число умерших младенцев.