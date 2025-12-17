В Рязанской области расширили сеть женских консультаций

В 2027 году в Клепиковском районе откроется модульная женская консультация, написано в региональной программе Рязанской области «Охрана материнства и детства».
В 2025 году в Пронском, Рыбновском, Михайловском и Шиловском районах Рязанской области создали четыре новые женские консультации на базе действующих медицинских организации, министр здравоохранения на заседании правительства сообщил об их открытии.
Согласно анализу территориального планирования, в области обнаружили дефицит гинекологических коек — 37 единиц относительно расчетной потребности. Устранение дефицита предусмотрено к 2030 году.
В рамках развития педиатрической службы запланированы следующие мероприятия:
- оснащение ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н. В. Дмитриевой» современным медицинским оборудованием — в 2028 году;
- строительство детского инфекционного корпуса на базе ОДКБ к 2030 году с объединением всех инфекционных коек города Рязани;
- закупка трех автомобилей с мобильным медицинским оборудованием для выездных осмотров и профилактической работы: одна машина в 2026 году, и еще две в 2028 году.
Основной проблемой в регионе остается недостаточная доступность амбулаторной акушерско-гинекологической помощи для женщин, проживающих в сельской местности.
В том же документе указано, что в Рязанской области снизилось число умерших младенцев.