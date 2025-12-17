В Рязанской области горел жилой дом
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 15 декабря в Пронске. В результате пожара огнём повреждён дом. В тушении участвовали четыре человека личного состава и две единицы техники. Площадь пожара составила 28 кв. метров.
