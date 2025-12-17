Стали известны подробности пожара в Сараевском районе

В МЧС уточнили информацию о пожаре в блоке хозяйственных построек в селе Мурляновка Сараевского района Рязанской области. Чрезвычайное происшествие произошло 15 декабря в 23:54.

По данным спасателей, огонь полностью уничтожил строение площадью 90 м². Для тушения привлекли 11 человек и 3 единицы техники, в том числе добровольную пожарную дружину. В ведомстве отметили, что оперативное вмешательство позволило не допустить распространения огня на соседние строения.