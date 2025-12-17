В Рязанской области 18 декабря приостановят движение по мосту через Оку

В четверг, 18 декабря, с 10:00 до 12:00 приостановят движение транспортных средств по наплавному мосту через реку Ока в районе села Фатьяновка Спасского района. Ограничение вводят по техническим причинам.