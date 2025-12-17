В Рязани врачи спасли руку мужчине, пострадавшему при взрыве мины

Травму правого плеча мужчина получил еще в ноябре 2024 года. Тогда ему провели экстренную операцию — первичную обработку раны и накостный остеосинтез плечевой кости. Однако вскоре, по словам врачей, возникли осложнения: появились симптомы повреждения лучевого нерва и началось нагноение вокруг имплантированной металлической конструкции. Отмечается, что в течение следующего года ситуация осложнилась, у пациента постоянно выделялся гной в области фиксации металла импланта. В ОКБ мужчине подтвердили наличие глубокого воспалительного процесса, связанного непосредственно с установленной ранее конструкцией. Врачи отметили, что лечение подобного состояния невозможно без полного удаления металлических элементов.

После консилиума врачи решили использовать комбинированный метод оперативного вмешательства, включавший два разных доступа — задний и передний. Это позволило аккуратно удалить всю конструкцию, сохранив целостность нервных структур и избежав повреждения лучевого нерва.

Операция прошла успешно, без осложнений, сохранена двигательная активность руки и чувствительность кисти.